Самозанятые

Клиенты могут платить самозанятым безналом через приложение «Мой налог»

В мобильном приложении «Мой налог» появилась возможность проводить оплату товаров и услуг самозанятого безналично. Самозанятый может сформировать счет, а покупатель его оплатит в режиме онлайн.

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В приложении «Мой налог» в разделе «Платежи» можно ознакомиться с предложениями и условиями по эквайрингу, которые предоставляют банки-партнеры ФНС, и подключить сервис.

После этого при формировании счета в разделе «Новая продажа» станет доступен способ оплаты «Онлайн-оплата».

Покупатель сможет оплатить счет онлайн любым доступным способом. Средства автоматически поступят от платежного агента на счет в банке по номеру телефона самозанятого через систему СБП.

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Подробная инструкция — на сайте ФНС.

Размер комиссии и условия проведения платежей устанавливают платежные агенты.

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