Клиенты могут платить самозанятым безналом через приложение «Мой налог»

В приложении «Мой налог» в разделе «Платежи» можно ознакомиться с предложениями и условиями по эквайрингу, которые предоставляют банки-партнеры ФНС, и подключить сервис.

После этого при формировании счета в разделе «Новая продажа» станет доступен способ оплаты «Онлайн-оплата».

Покупатель сможет оплатить счет онлайн любым доступным способом. Средства автоматически поступят от платежного агента на счет в банке по номеру телефона самозанятого через систему СБП.

Подробная инструкция — на сайте ФНС.

Размер комиссии и условия проведения платежей устанавливают платежные агенты.