НДФЛ

В НК исправили норму об НДФЛ в обособках. «Клерк» разобрался, что меняется

В норму НК по расчету НДФЛ организациями с обособками (п. 7 ст. 226 НК) внесли поправки. Но обычных компаний и зарплат сотрудников они не касаются. Речь идет о депозитариях.

Версия для печати

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Абзац седьмой пункта 7 статьи 226 НК поменяли Федеральным законом от 16.04.2022 № 96-ФЗ.

Как было

Как стало

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения организации, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленного подразделения, а также исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам ГПХ, заключаемым с физлицами обособленным подразделением (уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации.

 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения организации, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленного подразделения, а также исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам ГПХ, заключаемым обособленным подразделением (уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации с физлицами или с организациями (в отношении доходов, исчисление налога с которых осуществляется в соответствии со статьей 226.1 НК).

Разъяснения новой нормы дала эксперт «Клерка» Надежда Камышева:

«В новой редакции идет отсылка к статье 226.1 НК. Речь о ценных бумагах, которые могут владельцами-физлицами передаваться депозитариям. Для обычных организаций ничего не меняется».

Источником выплаты физлицу дохода в виде дивидендов может быть депозитарий, заключивший с физлицом-депонентом депозитарный договор об учете прав физлица на акции российских и иностранных эмитентов. Этот депозитарий производит выплаты физлицу-депоненту по акциям.

То есть, депозитарий получает дивиденды для физлица-депонента и при выплате удерживает НДФЛ.

До внесения этой поправки обособленное подразделение такого депозитария не могло платить НДФЛ по месту своего нахождения, поскольку в НК речь шла про НДФЛ с доходов, источником которых является сама организация в лице ее обособки.

Теперь источником является не сам депозитарий, а организация, выплачивающая дивиденды.

Таким образом, законодатели устранили неопределенность, которая была в НК.

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)
Финансовый кризис

Присоединение к электросетям подорожает минимум в 27 раз. Правительство отменило льготы

Правительство отменило льготы на технологическое присоединение к электросетям для населения. Документ действовал с 2009 года. По нему плата составляла 550 руб. за подключение объектов до 15 кВт.

Повышение квалификации

АУСН

Казанский предприниматель первым в России подключился к АУСН через Модульбанк

Вечером 1 июля индивидуальный предприниматель из Татарстана Бочкарёв Юрий Анатольевич первым в России подключился к новому налоговому режиму — автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Сфера деятельности Бочкарева — оптовая торговля.

Казанский предприниматель первым в России подключился к АУСН через Модульбанк
ФСБУ

ФСБУ за июнь 2022: один новый, один исправленный и один в проекте. Успеваете следить?

Есть три новости за июнь. И все плохие. Минфин внес поправки в ФСБУ 26/2020 «Капиталовложения», утвердил новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и выложил на обсуждение проект ФСБУ «Инвентаризация».

ФСБУ за июнь 2022: один новый, один исправленный и один в проекте. Успеваете следить?
Оптимизация налогообложения

Как не нужно оптимизировать налоги

Сэкономить на налогах хотят все предприниматели. Но погоня за экономией может обернуться гораздо большими проблемами. Рассказываем о популярных незаконных способах налоговой оптимизации и последствиях их применения. И дарим чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН!

Как не нужно оптимизировать налоги

Мероприятия

Разместить
Налоги, взносы, пошлины

Уголовные статьи за налоговые нарушения предлагают смягчить в два раза

Сенаторы предлагают в два раза увеличить суммы налогов, сборов и страховых взносов, которые считаются крупными и особо крупными. Их неуплата грозит обернуться реальным тюремным сроком.

Самозанятые

Теперь клиенты будут платить самозанятым безналом через приложение «Мой налог»

В мобильном приложении «Мой налог» появилась возможность проводить оплату товаров и услуг самозанятого безналично. Самозанятый может сформировать счет, а покупатель его оплатит в режиме онлайн.