В НК исправили норму об НДФЛ в обособках. «Клерк» разобрался, что меняется

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Абзац седьмой пункта 7 статьи 226 НК поменяли Федеральным законом от 16.04.2022 № 96-ФЗ.

Как было Как стало Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения организации, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленного подразделения, а также исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам ГПХ, заключаемым с физлицами обособленным подразделением (уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения организации, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленного подразделения, а также исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам ГПХ, заключаемым обособленным подразделением (уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации с физлицами или с организациями (в отношении доходов, исчисление налога с которых осуществляется в соответствии со статьей 226.1 НК).

Разъяснения новой нормы дала эксперт «Клерка» Надежда Камышева:

«В новой редакции идет отсылка к статье 226.1 НК. Речь о ценных бумагах, которые могут владельцами-физлицами передаваться депозитариям. Для обычных организаций ничего не меняется».

Источником выплаты физлицу дохода в виде дивидендов может быть депозитарий, заключивший с физлицом-депонентом депозитарный договор об учете прав физлица на акции российских и иностранных эмитентов. Этот депозитарий производит выплаты физлицу-депоненту по акциям.

То есть, депозитарий получает дивиденды для физлица-депонента и при выплате удерживает НДФЛ.

До внесения этой поправки обособленное подразделение такого депозитария не могло платить НДФЛ по месту своего нахождения, поскольку в НК речь шла про НДФЛ с доходов, источником которых является сама организация в лице ее обособки.

Теперь источником является не сам депозитарий, а организация, выплачивающая дивиденды.

Таким образом, законодатели устранили неопределенность, которая была в НК.