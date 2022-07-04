Присоединение к электросетям подорожает минимум в 27 раз. Правительство отменило льготы

С 1 июля 2022 года подключиться по минимальной ставке можно за 3 тыс. руб. за 1 кВт, с 2024 года - за 5 тыс. руб., сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на постановление Кабмина.

Льготное подключение составит 1 тыс. руб. за 1 кВт. По этому тарифу могут подключиться малоимущие семьи, чей доход ниже прожиточного минимума региона, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Рост составит:

для льготных категорий граждан 27 раз — до 15 000 рублей за 15 кВт,

для остальных потребителей — минимум до 45 000 рублей в текущем году и до 75 000 рублей в 2024 году.

С 2023 года стоимость за присоединение будет зависеть от промышленной инфляции.

Малый бизнес, который потребляет до 150 кВт мощности, тоже лишается льгот.

Правительство объяснило свое решение потребностью оплачивать расходы на строительство новых сетей.