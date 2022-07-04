🌻 Если продукты не для еды, НДС 10% по ним платить нельзя. Так решил Верховный суд

Даже если товар входит в перечень продовольственных для НДС 10%, это не значит, что ставка 10% применяется автоматически. Важно, чтобы продукты предназначались именно для пищи.

Такое дело (№ А52-2712/2021) разбирал Верховный суд.

Налоговики доначислили компании более 4 млн руб. НДС по ставке 20% на проданные семяна подсолнечника и кукурузы.

Такой товар есть в постановлении правительства от 31.12.2004 № 908 в списке облагаемых под 10%.

Но фирма продала семена для посева, а не для пищевых целей. Поэтому применять 10% нельзя. Надо платить 20%.

Эти семена компания импортировала, и на таможне уплатила НДС по ставке 20% (в ставке 10% таможней было отказано). А уже при реализации этого товара фирма заплатила 10%. Но налоговики тоже отказали в этой ставке.

Суды компания проиграла.

Судьи заявили, что для НДС 10% нужны два условия: товар по своему назначению и применению должен быть продовольственным;

товар есть в перечне.

У компании не соблюдалось первое условие.

Раз семечки — не еда, то и НДС 10% не применяется.

ВС поддержал решения всех судов в пользу ИФНС (определение от 17.06.2022 № 307-ЭС22-8901).