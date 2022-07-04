Финразведка США отследит «подозрительные» сделки РФ и Белоруссии. Перечень составлен

Перечень FinCen и BIS «подозрительных сделок» включает 22 категории.
Настороженно, согласно новым рекомендациям, следует относиться к:
- операциям компаний с лицензией российской ФСБ, особенно в случае получения доступа к гостайне;
- трансакциям с участием организаций, о которых в сети есть минимум информации или с подозрительными адресами;
- операциям с участием компаний, чей юридический адрес совпадает с местом жительства или маршрут доставки товара и пункта назначения нетипичны;
- к переводам за продукцию, которая следует в традиционные для РФ перевалочные пункты.
Отдельно рекомендовано отслеживать оплату поставок предметов роскоши в Россию или Белоруссию.
Список операций FinCEN составлен по отчетам о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками.
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