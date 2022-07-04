Российские экспортеры смогут вести ВЭД без прямой оплаты по импорту. Готов перечень случаев для этого

Проект постановления опубликован на федеральном портале.
В частности, в перечень включены взаимозачеты по внешнеторговым договорам, по которым идет передача нерезидентами резидентам:
- запчастей для электрооборудования и т.п. (раздел XVI ТН ВЭД ЕАЭС);
- товаров, работ, услуг;
- если есть право требования возврата денег, уплаченных резидентом нерезиденту за неввезенные в РФ товары;
- по уплате резидентом нерезиденту или третьим лицам штрафов, пени по договорам.
Сейчас есть трудности с получением экспортной выручки от нерезидентов из-за санкций. Перечень должен помочь облегчить работу бизнесу.