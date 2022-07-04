ВЭД

Российские экспортеры смогут вести ВЭД без прямой оплаты по импорту. Готов перечень случаев для этого

Кабмин собрал в один список ситуации, когда возможен взаимозачет по внешнеторговым сделкам без зачисления валютной выручки на счет в банке.

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Проект постановления опубликован на федеральном портале.

В частности, в перечень включены взаимозачеты по внешнеторговым договорам, по которым идет передача нерезидентами резидентам:

  • запчастей для электрооборудования и т.п. (раздел XVI ТН ВЭД ЕАЭС);
  • товаров, работ, услуг;
  • если есть право требования возврата денег, уплаченных резидентом нерезиденту за неввезенные в РФ товары;
  • по уплате резидентом нерезиденту или третьим лицам штрафов, пени по договорам.

Сейчас есть трудности с получением экспортной выручки от нерезидентов из-за санкций. Перечень должен помочь облегчить работу бизнесу.

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