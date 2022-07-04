Всего 14% бухгалтеров сейчас работает на удаленке, показал опрос

Сегодня удалённо работают 14% бухгалтеров, в период с 5 по 28 марта их было 23%, а со 2 по 7 февраля — 32%. Такие данные опубликовал SuperJob.

Чаще всего продолжают трудиться удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры. При этом из дома сейчас работают всего лишь в 11% компаний.

Процент работодателей, разрещающих удаленку, распределился так:

в Москве — 15%;

в Санкт-Петербурге — 13%;

в регионах — 7%.

О неизбежности возврата бухгалтеров с удаленки уже писали на «Клерке»: Бухгалтеры честно признаются, что им нравится работать дома

А теперь потыкайте в небольшом опросе :)