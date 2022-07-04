Трудовые отношения

Всего 14% бухгалтеров сейчас работает на удаленке, показал опрос

По сравнению с февралем в июне бухгалтеров на удаленке стало почти в 2 раза меньше.

Версия для печати

Сегодня удалённо работают 14% бухгалтеров, в период с 5 по 28 марта их было 23%, а со 2 по 7 февраля — 32%. Такие данные опубликовал SuperJob.

Чаще всего продолжают трудиться удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры. При этом из дома сейчас работают всего лишь в 11% компаний.

Процент работодателей, разрещающих удаленку, распределился так:

  • в Москве — 15%;
  • в Санкт-Петербурге — 13%;
  • в регионах — 7%.

О неизбежности возврата бухгалтеров с удаленки уже писали на «Клерке»: Бухгалтеры честно признаются, что им нравится работать дома

А теперь потыкайте в небольшом опросе :)

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК

Уж сколько раз твердили миру... что налоговую уголовку надо смягчать, но воз и ныне там. Поправки в УК должны поднять пороги сумм, которые будут считаться неуплатой крупных размеров.

«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДФЛ

Изменится НДФЛ для дистанционщиков и при продаже имущественных прав. Минфин хочет внести поправки в НК

Надо будет по-другому платить НДФЛ за дистанционщиков, работающих в РФ на иностранные фирмы и работающих за границей на российские фирмы. А еще НДФЛ при продаже имущественных прав надо будет платить с разницы, а не со всей полученной суммы.

Изменится НДФЛ для дистанционщиков и при продаже имущественных прав. Минфин хочет внести поправки в НК
Электронная отчетность

❗ Подписывать отчеты электронной подписью без доверенности можно будет до 31 августа 2023 года

Внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД) откладывается. Потому что в условиях санкций есть проблемы с технологиями для производства современных плат и микросхем.

Санкции 2022

Производители просят исключить косметику из параллельного импорта. Если так, то покупатели столкнутся с дефицитом

Из списка товаров, разрешенных для параллельный импорта, иностранные производители предлагают исключить косметику и парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе. Взамен они готовы ввозить продукцию по своим каналам.