Всего 14% бухгалтеров сейчас работает на удаленке, показал опрос

Сегодня удалённо работают 14% бухгалтеров, в период с 5 по 28 марта их было 23%, а со 2 по 7 февраля — 32%. Такие данные опубликовал SuperJob.
Чаще всего продолжают трудиться удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры. При этом из дома сейчас работают всего лишь в 11% компаний.
Процент работодателей, разрещающих удаленку, распределился так:
- в Москве — 15%;
- в Санкт-Петербурге — 13%;
- в регионах — 7%.
О неизбежности возврата бухгалтеров с удаленки уже писали на «Клерке»: Бухгалтеры честно признаются, что им нравится работать дома
А теперь потыкайте в небольшом опросе :)