Бухгалтеры не хотят возвращаться с удаленки. И обсуждают перегородки и 1,5 метра между столами

Москва радуется снятию самоизоляции с завтрашнего дня. А бухгалтеры вот обсуждают возврат в офисы, который теперь уже стал неизбежен.
Собственно, обсуждение из «Красного уголка бухгалтера»:
«Ну что, всё, мэр снял самоизоляцию и в офисы выходим?!».Кто-то не хочет возвращаться:
«Честно, а уже и не хочется в офис, дома всё обустроила для работы, вообще проблем не вижу продолжать удаленно».А кто-то и не будет возвращаться:
«Ну... я и не уходила, например. Просто не ездила. А зачем, когда есть достижения цивилизации?».А кто-то уже прямо привыкли дома работать::
«Мне вот и дома отличненько с 28 марта работалось. Даже обороты не упали».Кто-то озаботились расстоянием между столами, и необходимостью его соблюдать:
«А в офисах теперь 1,5 метра между столами должно быть? Или это тоже уже в прошлом?».Вот правда, выйти на работу в офис, и сразу двигать мебель и ставить перегородки.
Кто-то настолько привыкли к отсутствию других сотрудников, что с напрягом ждут возвращения в офис:
«Я с ужасом жду, что, наоборот, все в офисе толочься будут».Ну а подытожим вот таким мнением:
«Вы можете в трудовых договорах прописать дистанционную работу и продолжать работать удаленно. В чем проблема?».В целом, если руководство «за», то почему бы и не работать удаленно?