НДС по электронным услугам иностранных организаций

Заказчики не обязаны платить НДС с электронных услуг. Но налоговики рекомендуют

Иностранная организация, которая оказывает электронные услуги, сама должна платить НДС. Для этого надо встать на учет в ФНС. Российский бизнес по норме НК не будет налоговым агентом. Но это пока.

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Об этом сообщает Минфин в письме от 10.06.2022 № 03-07-08/55372.

Вместе с тем Минфин считает возможным применять в работе письмо ФНС от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@.

В этом документе налоговики (вопреки нормам НК) рекомендуют бизнесу платить самостоятельно НДС за своих иностранных поставщиков электронных услуг.

Причем региональные УФНС выдают это письмо за свершившийся факт поправок в НК. Хотя никаких поправок не было.

Таким образом, Минфин признается, что по букве НК бизнес не обязан платить чужой НДС

Но поправки скоро будут. Такая норма в НК уже заложена в законопроекте, который принят во втором чтении.

У российского бизнеса будет обязанность платить НДС при приобретении электронных услуг у иностранных компаний, как это было до 2019 года.

При этом у инофирм останется обязанность вставать на учет в ФНС.

Список иностранных интернет-компаний, состоящих на учете в РФ в качестве плательщиков НДС при оказании электронных услуг — смотрите здесь.

НДС по электронным услугам иностранных организаций

Заказчики не обязаны платить НДС с электронных услуг. Но налоговики рекомендуют

Иностранная организация, которая оказывает электронные услуги, сама должна платить НДС. Для этого надо встать на учет в ФНС. Российский бизнес по норме НК не будет налоговым агентом. Но это пока.

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