Предоплата за услуги гостиниц не облагается НДС, даже если она получена до 1 июля

В ситуации разбирался Минфин в письме от 22.06.2022 № 03-07-11/59461.

По статье 167 НК (п.1) момент определения базы по НДС — это наиболее ранняя из дат (отгрузки или оплаты). При этом по ст. 154 НК с аванса не будет НДС, если он идет в счет отгрузки по ставке 0%.

Кроме того, одновременно с введением льготы по НДС для турбизнеса в НК прописали норму о моменте определения налоговой базы (п. 9.2 ст. 167 НК).

Для гостиниц это последнее число налогового периода, то есть последний день квартала.

Минфин сообщает, что предоплата, полученная гостиницей до 1 июля 2022 года, в налоговую базу по НДС не включается.