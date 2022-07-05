Инвестиции

Инвестдайджест. Индекс МосБиржи замер на месте, рубль следует его примеру

Рубль слабеет из-за ожиданий «валютной интервенции», а нефть реагирует на активность в Китае.

Версия для печати

📊 По завершении торгов 4 июля индекс МосБиржи почти не изменился, потеряв всего 0,09%. Внешний фон спокойный, но новых катализаторов роста не было. Акции Газпрома продолжили снижаться в цене. Рост наблюдался у Башнефти, чьи акционеры одобрили дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям.

🇷🇺 Ослабление рубля продолжилось из-за ожиданий инвесторов покупок валюты Минфином. Вечером рубль смог закрепиться на отметке около 55. Аналитики SberCIB Investment Research предполагают, что валюта останется на этой отметке и во вторник.

🛢 Brent во вторник торгуется около $113,5 за баррель. Котировки поддерживают оптимистичные данные по деловой активности в сфере услуг Китая за июнь. Сегодня котировки могут вырасти до $115–116 за баррель.

💼 Динамика ОФЗ при закрытии была смешанной, а активность торгов — низкой. Доходность выпусков до двух лет снизилась в среднем на 15 б. п., более длинных — повысилась на 5–15 б. п.

По материалам СберИнвестиции

НДС

Проверка контрагентов. Риски по НДС и судебная практика

Любой налогоплательщик может оказаться без вины виноватым — достаточно однажды пренебречь проверкой контрагента. Один из самых ярких примеров — НДС, точнее, разрывы, влияющие на правомерность формирования налоговой базы. Суть проблемы: разрыв у контрагента (или контрагентов контрагента) — претензии к вам.

Проверка контрагентов. Риски по НДС и судебная практика

Повышение квалификации

ВЭД

ВЭД с Китаем. Важные нюансы и советы экспертов

С 10 июня 2022 года компании освобождаются от обязательной продажи валютной выручки. Бизнес может возобновить внешнеэкономическую деятельность в нормальном режиме. Расскажем о тонкостях работы с Китаем и о том, как вести ВЭД в текущих условиях.

ВЭД с Китаем. Важные нюансы и советы экспертов

Мероприятия

Разместить
Исполнительное производство

Бывший ИП должен погашать долги бизнеса 50% зарплаты. Конституционный суд подтвердил

Налоговики могут взыскивать долги по налогам за счет имущества, направляя постановление приставам (статья 47 НК). Эту норму бывший ИП пытался оспорить в Конституционном суде. Но суд счел, что все законно.

НДС по электронным услугам иностранных организаций

Заказчики не обязаны платить НДС с электронных услуг. Но налоговики рекомендуют

Иностранная организация, которая оказывает электронные услуги, сама должна платить НДС. Для этого надо встать на учет в ФНС. Российский бизнес по норме НК не будет налоговым агентом. Но это пока.

Маркетплейсы

Как увеличить продажи на маркетплейсе

Сам по себе огромный трафик пользователей на сайтах маркетплейсов не гарантирует постоянное и высокое число продаж. Чтобы увеличить продажи, нужно постоянно прокачивать свои навыки и улучшать рейтинг онлайн-витрины. Разберем подробнее, в каких направлениях нужно развиваться сразу после регистрации и почему так важно не останавливаться.

Как увеличить продажи на маркетплейсе