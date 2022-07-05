Инвестдайджест. Индекс МосБиржи замер на месте, рубль следует его примеру

📊 По завершении торгов 4 июля индекс МосБиржи почти не изменился, потеряв всего 0,09%. Внешний фон спокойный, но новых катализаторов роста не было. Акции Газпрома продолжили снижаться в цене. Рост наблюдался у Башнефти, чьи акционеры одобрили дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям.

🇷🇺 Ослабление рубля продолжилось из-за ожиданий инвесторов покупок валюты Минфином. Вечером рубль смог закрепиться на отметке около 55. Аналитики SberCIB Investment Research предполагают, что валюта останется на этой отметке и во вторник.

🛢 Brent во вторник торгуется около $113,5 за баррель. Котировки поддерживают оптимистичные данные по деловой активности в сфере услуг Китая за июнь. Сегодня котировки могут вырасти до $115–116 за баррель.

💼 Динамика ОФЗ при закрытии была смешанной, а активность торгов — низкой. Доходность выпусков до двух лет снизилась в среднем на 15 б. п., более длинных — повысилась на 5–15 б. п.

По материалам СберИнвестиции