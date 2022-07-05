Нотариат

Госдума уже два года рассматривает закон о тарифах нотариусов. Эксперт считает, что это неспроста

Законопроект № 967075-7 «О внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате» был внесен в Госдуму 3 июня 2020 года. Документ до сих пор не приняли, но и не отклонили.

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Государство не хочет брать на себя ответственность за оплату нотариальных услуг, даже в минимуме предусмотренным данным документом, считают эксперты телеграмм-канала Луцет.

По их мнению, Минюст устраивает ситуация, когда нотариусы сами регулируют, взыскивают и освобождают от налогов.

Ведомство в этой ситуации занимает место стороннего наблюдателя, а значит пока «суперзакрытая, сверхрентабельная и защищенная государством нотариальная корпорация остаётся абсолютно неприкосновенной».

Напомним, инициатором подготовки документа является Валентина Матвиенко. Одними из авторов законопроекта являются Юрий Федоров, Николай Журавлев, Андрей Клишас.

 

Нотариат

Госдума уже два года рассматривает закон о тарифах нотариусов. Эксперт считает, что это неспроста

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