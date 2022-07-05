Госдума уже два года рассматривает закон о тарифах нотариусов. Эксперт считает, что это неспроста

Государство не хочет брать на себя ответственность за оплату нотариальных услуг, даже в минимуме предусмотренным данным документом, считают эксперты телеграмм-канала Луцет.

По их мнению, Минюст устраивает ситуация, когда нотариусы сами регулируют, взыскивают и освобождают от налогов.

Ведомство в этой ситуации занимает место стороннего наблюдателя, а значит пока «суперзакрытая, сверхрентабельная и защищенная государством нотариальная корпорация остаётся абсолютно неприкосновенной».

Напомним, инициатором подготовки документа является Валентина Матвиенко. Одними из авторов законопроекта являются Юрий Федоров, Николай Журавлев, Андрей Клишас.