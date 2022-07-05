ИП без работников не должен сдавать зарплатные отчеты

Обсуждение на эту тему затеяли подписчики нашего Телеграм-канала.

Одна из участниц обсуждения предупредила, что ее в подобной ситуации оштрафовали за несдачу РСВ.

Но коллеги отметили, что штраф был незаконный.

ИП сдают РСВ, только если имеют сотрудников или начисляют вознаграждение физлицам по ГПХ.

При этом если раньше (до 2017 года) нужна была регистрация в качестве работодателя в ПФР, то теперь в ИФНС регистрироваться не надо. Приняли сотрудника — сдавайте РСВ. Работаете в одиночку — РСВ не нужна.

А вот в ФСС зарегистрироваться надо, если ИП стал работодателем. Это можно сделать через Госуслуги.

В обсуждении прозвучало опасение по поводу того, что ИП в заявлении на патент обозначил наемных работников. Не обязывает ли это его сдавать нулевые зарплатные отчеты?

Коллеги пояснили, что такой обязанности нет. В этой ситуации даже назвавшись груздем, залезать в кузов не нужно. Нет работников = нет отчетов.