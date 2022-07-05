Кассовый чек станет первичным документом без одного обязательного реквизита

С 1 июля 2022 года бизнес сможет платить налоги и взносы одним платежом — пока что в порядке эксперимента. Расскажем, что такое единый налоговый платёж, как с ним работать и какие изменения в способах уплаты налогов и взносов ожидают налогоплательщиков в 2023 году.