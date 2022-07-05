Кассовый чек станет первичным документом без одного обязательного реквизита

Это позволит упростить процедуру признания расходов, считает Минфин. Компании и ИП без проблем смогут обосновать расходы с использованием чека ККТ.
Проект опубликовали на федеральном портале.
Поправки предусматривают, что кассовый чек (БСО) может не содержать один обязательный реквизит для первички — ФИО и подпись ответственных лиц.
Все остальные реквизиты там должны быть.
Напомним, обязательные реквизиты первички перечислены в ст. 9 закона о бухучете № 402-ФЗ.
Это такие реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления;
- наименование компании;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и денежного измерения;
- наименование должности ответственного лица.
Новая норма заработает с 2024 года.
Что еще меняют по ККТ — читайте здесь.