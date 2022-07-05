🔥 Проверки по ККТ будут идти по-новому. Интернет-магазинам за нарушения заблокируют сайт

На федеральном портале Минфин разместил проекты:

Проверки ККТ будут такие:

комплексная оперативная проверка;

контрольная закупка;

оперативный мониторинг;

наблюдение.

При проверках все документы для проверки по ККТ налоговикам надо будет передавать только электронно через кабинет ККТ.

В 54-ФЗ пропишут новые карательные меры для тех, кто нарушает с ККТ.

В частности, для интернет-магазинов ограничат доступ к ресурсам: доменного имени сайта в интернете;

сетевого адреса, указателя страниц сайта;

программ для ЭВМ, включая мобильное приложение;

страниц сайта соцсети, блога;

мессендждеры.

Закон о ККТ № 54-ФЗ будет называться по-другому.

№ 54-ФЗ сейчас Будет № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» «О фиксации расчетов

‎с применением контрольно-кассовой техники в Российской Федерации»

Будет новая норма о запрете фиксировать на ККТ мнимые и притворные расчеты.

Нововведения заработают с 2024 года.