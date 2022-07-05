🔥 Проверки по ККТ будут идти по-новому. Интернет-магазинам за нарушения заблокируют сайт

На федеральном портале Минфин разместил проекты:
Проверки ККТ будут такие:
- комплексная оперативная проверка;
- контрольная закупка;
- оперативный мониторинг;
- наблюдение.
При проверках все документы для проверки по ККТ налоговикам надо будет передавать только электронно через кабинет ККТ.
В 54-ФЗ пропишут новые карательные меры для тех, кто нарушает с ККТ.
В частности, для интернет-магазинов ограничат доступ к ресурсам:
- доменного имени сайта в интернете;
- сетевого адреса, указателя страниц сайта;
- программ для ЭВМ, включая мобильное приложение;
- страниц сайта соцсети, блога;
- мессендждеры.
Закон о ККТ № 54-ФЗ будет называться по-другому.
№ 54-ФЗ сейчас
Будет № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
«О фиксации расчетов
Будет новая норма о запрете фиксировать на ККТ мнимые и притворные расчеты.
Нововведения заработают с 2024 года.
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