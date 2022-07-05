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🔥 Проверки по ККТ будут идти по-новому. Интернет-магазинам за нарушения заблокируют сайт

Оперативный контроль за применением ККТ войдет в систему налогового контроля. Налоговики будут делать контрольные закупки. Для интернет-торговли пропишут особые меры – им будут блочить домены.

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На федеральном портале Минфин разместил проекты:

Проверки ККТ будут такие:

  • комплексная оперативная проверка;
  • контрольная закупка;
  • оперативный мониторинг;
  • наблюдение.

При проверках все документы для проверки по ККТ налоговикам надо будет передавать только электронно через кабинет ККТ.

В 54-ФЗ пропишут новые карательные меры для тех, кто нарушает с ККТ.

В частности, для интернет-магазинов ограничат доступ к ресурсам:

  • доменного имени сайта в интернете;
  • сетевого адреса, указателя страниц сайта;
  • программ для ЭВМ, включая мобильное приложение;
  • страниц сайта соцсети, блога;
  • мессендждеры.

Закон о ККТ № 54-ФЗ будет называться по-другому.

№ 54-ФЗ сейчас

Будет № 54-ФЗ

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

«О фиксации расчетов
‎с применением контрольно-кассовой техники в Российской Федерации»

Будет новая норма о запрете фиксировать на ККТ мнимые и притворные расчеты.

Нововведения заработают с 2024 года.

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