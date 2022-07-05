Санкции 2022

В Казахстане закрыты все рестораны McDonald's. «Вкусно и точка» не комментирует

Работа ресторанов McDonald's в Казахстане приостановлена «по техническим причинам», заявили в компании. При этом дата возобновления работы заведений не называется. Доставка не работает с вечера.

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Сырье в казахстанский McDonald's поступало из России. После ухода официальных поставщиков с российского рынка сложности возникли и у казахской сети, считает «Sputnik Казахстан».

Помимо этого, местный бизнесмен Кайрат Боранбаев в настоящее время арестован и проходит фигурантом уголовного дела. Он являлся одним из трех возможных покупателей бизнеса McDonald's в России.

«Клерк» направил запрос в пресс-службу российской сети «Вкусно — и точка», которая пришла на место McDonald's. Но компания отказалась выдвигать предположения о причинах закрытия казахстанских ресторанов.

McDonald's в Казахстане работает с 2016 года. В шести городах там открыто 23 ресторана.

 

 

Санкции 2022

В Казахстане закрыты все рестораны McDonald's. «Вкусно и точка» не комментирует

Работа ресторанов McDonald's в Казахстане приостановлена «по техническим причинам», заявили в компании. При этом дата возобновления работы заведений не называется. Доставка не работает с вечера.

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