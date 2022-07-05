Сделки по валютным ценам могут запретить, а платить по контракту заставят в рублях

Запрет будет временным, до конца 2023 года выяснил РБК.

Законопроект согласован Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом. Документ пока не принят. Через две недели его рассмотрит правкомиссия.

Документ запрещает определять стоимость товаров или услуг при заключении контракта по курсу валют или показателей мировых товарных индексов. В противном случае, условие договора признают недействительным, а товар или услуги оплатят в рублях.

Ранее такую же инициативу выдвигала антимонопольная служба. Она призывала полностью запретить внутри России договоры с привязкой к валюте или мировым товарным индексам.