Маркировка товаров

В России проведут эксперимент по маркировке икры

СовФед планирует провести эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб. Минпромторг поддерживает эту идею. Сроки эксперимента согласуют с бизнесом.

Версия для печати

Цель эксперимента: защита от незаконного вылова водных биоресурсов и препятствие обороту продукции из них нелегального происхождения.

Сначала Минпромторг предлагал провести эксперимент по маркировке рыбной продукции, включая икру, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Затем старт был перенесен на март 2023 года.

Маркировать планируют:

  • консервированную рыбу,
  • пресервы,
  • икру и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы,
  • готовые или консервированные ракообразные,
  • моллюски,
  • прочие водные беспозвоночные.

Эксперимент по маркировке будет добровольным и без финансовых расходов для его участников. Об этом сообщил Interfax.

Ранее мы писали о том, что из-за маркировки становится меньше контрафакта.

 

Повышение квалификации

Зарубежные Фондовые рынки - перспективы развития, ценовая динамика активов, макроэкономические ожидания и прогнозы

Последние месяцы ознаменовались снижением всех основных зарубежных фондовых индексов. Терял как американский S&P500 (-20,46%), так и европейский STOXX Europe 600 (-15,64% с начала года).

Зарубежные Фондовые рынки - перспективы развития, ценовая динамика активов, макроэкономические ожидания и прогнозы

Мероприятия

Разместить