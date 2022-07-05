В России проведут эксперимент по маркировке икры

Цель эксперимента: защита от незаконного вылова водных биоресурсов и препятствие обороту продукции из них нелегального происхождения.

Сначала Минпромторг предлагал провести эксперимент по маркировке рыбной продукции, включая икру, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Затем старт был перенесен на март 2023 года.

Маркировать планируют:

консервированную рыбу,

пресервы,

икру и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы,

готовые или консервированные ракообразные,

моллюски,

прочие водные беспозвоночные.

Эксперимент по маркировке будет добровольным и без финансовых расходов для его участников. Об этом сообщил Interfax.

Ранее мы писали о том, что из-за маркировки становится меньше контрафакта.