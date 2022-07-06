Инвестиции

Инвестдайджест. Индекс МосБиржи подрос на акциях Газпрома. Рубль может стабилизироваться

Рубль дешевеет в ожидании валютной интервенции, нефть отыгрывает потери.

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📊 Индекс МосБиржи завершил торги уверенным ростом, прибавив 1%. Рост обеспечили акции Газпрома, которые подорожали на 5,9% после сильного снижения за последние дни. Лучше рынка также котировались бумаги ОГК-2 (+6,75%).

🇷🇺 Рубль накануне резко подешевел на 10% до 61 за доллар. Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что на российскую валюту повлияли ожидание валютной интервенции и падение стоимости нефти. Сегодня аналитики ожидают стабилизации рубля около 60 за доллар.

🛢 Утром нефть Brent постепенно отыгрывает потери, понесённые накануне, котировки находятся около отметки $104 за баррель и сегодня, вероятно, продолжат отыгрывать потери и подойдут к коридору $106–107 за баррель.

💼 На рынке внутреннего госдолга инвесторы продолжили фиксировать прибыль. Доходности среднесрочных и длинных выпусков выросли на 3–16 б. п., превысив 9% на участке длиннее семи лет.

По материалам СберИнвестиции

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