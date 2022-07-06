Чеки хотят отменить для маркированных товаров, если они куплены в автоматах

Такой законопроект СФ планирует внести в Госдуму 6 июля, сообщает ТАСС.
Авторы предлагают использовать при этом один кассовый аппарат для нескольких автоматов.
Сейчас при продаже товаров через торговые автоматы предприниматели могут не печатать кассовый чек и не отправлять его покупателю в электронной форме.
Исключения сделаны для продукции с акцизами, технически сложных товаров, а также для товаров, которые обязательно должны быть промаркированы средствами идентификации.
Эти товары и предлагается убрать из списка исключений.
Авторы документа напоминают, что к 2024 году единая система маркировки товаров охватит все отрасли промышленности, но некоторые ограничение для маркированных товаров является избыточным. Они ставят под угрозу бизнес по продаже через вендинговые автоматы.