Госдума вдвое снизила штрафы за валютные нарушения. Для импортеров леса все по-прежнему

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла Законопроект № 94339-8 о либерализации ответственности за валютные нарушения.

Документ вдвое снижает действующую «вилку» штрафа с 75–100% от суммы незаконной валютной операции до 20–40%.

Уменьшен штрафа за нерепатриацию средств экспортерами с 10% до 3–5% от суммы. Исключение составляют импортеры леса. Для них штрафы останутся на прежнем уровне.

Льготы до конца 2022 года не распространяются на нарушения валютного регулирования, введенного в ответ на действия недружественных

Законвступит в силу через 10 дней после официального опубликования.