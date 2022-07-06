Казахстан примеряется к санкциям против РФ. У нас уверены, что этого не случится

Документ должен еще пройти общественное обсуждение.
Суть его заключается в том, что казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы. А без них пересечь границы эти грузы не смогут.
В пояснительной записке говорится, что таким образом власти пытаются контролировать поставку в РФ с их территории товаров, которые попали под санкции.
Российские власти не в курсе решений со стороны Казахстана о поддержке антироссийских санкций и уверены, что этого не произойдет.
До этого времени Казахстан не принимал решений о поддержке антироссийских санкций.
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