Санкции 2022

Казахстан примеряется к санкциям против РФ. У нас уверены, что этого не случится

Минфин Казахстана разработал пилотный приказ, запрещающий поставку в Россию и Белоруссию санкционных товаров с территории республики.

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Документ должен еще пройти общественное обсуждение.

Суть его заключается в том, что казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы.  А без них пересечь границы эти грузы не смогут.

В пояснительной записке говорится, что таким образом власти пытаются контролировать поставку в РФ с их территории товаров, которые попали под санкции.

Российские власти не в курсе решений со стороны Казахстана о поддержке антироссийских санкций и уверены, что этого не произойдет.

До этого времени Казахстан не принимал решений о поддержке антироссийских санкций.

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