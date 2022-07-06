Тинькофф рассказал возмущенным клиентам, что сейчас лучше всего сделать с валютой

Их кредитная организация публикует в своем телеграм-канале.
Организация советует присмотреться к юаню, гонконгскому доллару, тенге, а также другим альтернативным валютам.
Обналичить валюту, правда согласно временным ограничениям снять можно только до 10 000 $.
При наличии брокерского счета:
- вложить валюту в золото или серебро;
- купить на доллар фьючерс, чтобы избежать риска хранения доллара и параллельно хеджировать риск обесценения рубля;
- вложить валюту в акции и облигации или драгметалы.
И главное, Тинькофф советует не принимать валютные переводы на свой счет, чтобы избежать комиссий.