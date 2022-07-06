Валюта

Тинькофф рассказал возмущенным клиентам, что сейчас лучше всего сделать с валютой

После приостановки до 1 октября SWIFT-переводов в валюте для физических лиц Тинькофф выдал некоторые рекомендации своим клиентам.

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Их кредитная организация публикует в своем телеграм-канале.

Организация советует присмотреться к юаню, гонконгскому доллару, тенге, а также другим альтернативным валютам.

Обналичить валюту, правда согласно временным ограничениям снять можно только до 10 000 $.

При наличии брокерского счета:

  • вложить валюту в золото или серебро;
  • купить на доллар фьючерс, чтобы избежать риска хранения доллара и параллельно хеджировать риск обесценения рубля;
  • вложить валюту в акции и облигации или драгметалы.

И главное, Тинькофф советует не принимать валютные переводы на свой счет, чтобы избежать комиссий.

 

 

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