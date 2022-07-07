Клиенты «Юнистрима» жалуются на проблемы с переводами за границу

Сейчас жалобы проходят проверку. Приходят подтверждения, но в редких случаях они не засчитаны модераторами форума.

Переводы не проходят в Италию, Вьетнам, Сербию, Грузию и другие страны. Возврата денег после неудачного перевода приходится ждать до двух недель.

Эксперты напоминают, что это является нарушением закона «О национальной платежной системе», по которому деньги должны быть возвращены клиенту через два дня, если спустя пять дней после отправки перевод не принят получателем.

От совместной работы с «Юнистрим» уже отказались восемь банков, которые сотрудничают с системой.

Также есть информация, что владельцы «Юнистрим» готовят свой бизнес к продаже.