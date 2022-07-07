Инвестиции

Инвестдайджест. На МосБирже снижение, но рубль держится на повышенных оборотах

Стоимость рубля приближается к стабильным уровням, нефть пытается отыграться.

Версия для печати

📊 Индекс МосБиржи потерял на момент закрытия торгов 0,21%. В начале дня рубль ослаб, что подтолкнуло к росту акции компаний-экспортеров, в том числе Газпрома. Затем, однако, активность покупателей уменьшилась из-за снижения цен на нефть.

🇷🇺 Вчера рубль дешевел ещё на 3% до 63,4 за доллар. Обороты торгов остались повышенными: около $5,5 млрд. По мнению аналитиков спрос на валюту растет после комментариев о возможных интервенциях Минфина.

🛢 Утром Brent торгуется ниже $102 за баррель. В США вышел отчет Американского института нефти. В нем показано, что запасы бензина и дистиллятов в стране снизились, а запасы нефти увеличились. На этих данных котировки могут достичь $105 за баррель.

💼 В среду после нескольких дней коррекции среднесрочные и длинные ОФЗ подорожали: их доходности снизились на 2–7 б. п. Как и в предыдущие дни, выпуски госдолга до 3 лет выросли в цене больше, а доходности некоторых из них упали на 15 б. п.

По материалам СберИнвестиции

НДФЛ

💣 Минфин передумал. Требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты

Если компания задерживает зарплату, сотрудникам положена компенсация. Много лет идут споры по поводу взносов с этой компенсации. Но по НДФЛ была четкая позиция фискалов – налога нет. И вот неожиданно Минфин передумал и поменял свое мнение.

УСН

Учет убытков на УСН

Убытки, полученные предпринимателем или организацией, при выполнении определенных условий могут снижать налоговую нагрузку в будущих отчетных периодах. Рассмотрим особенности учета и правила списания убытков для организаций и ИП, применяющих УСН.

Учет убытков на УСН

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне»

Лето, морюшко зовет, сотрудники вызывают зависть шоколадным загаром. А бухгалтеры строят планы - как втиснуть отдых между отчетными периодами и при этом не словить десяток требований (ФНС как чувствует, когда ты пишешь заявление на отпуск).

Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне»