Инвестдайджест. На МосБирже снижение, но рубль держится на повышенных оборотах

📊 Индекс МосБиржи потерял на момент закрытия торгов 0,21%. В начале дня рубль ослаб, что подтолкнуло к росту акции компаний-экспортеров, в том числе Газпрома. Затем, однако, активность покупателей уменьшилась из-за снижения цен на нефть.

🇷🇺 Вчера рубль дешевел ещё на 3% до 63,4 за доллар. Обороты торгов остались повышенными: около $5,5 млрд. По мнению аналитиков спрос на валюту растет после комментариев о возможных интервенциях Минфина.

🛢 Утром Brent торгуется ниже $102 за баррель. В США вышел отчет Американского института нефти. В нем показано, что запасы бензина и дистиллятов в стране снизились, а запасы нефти увеличились. На этих данных котировки могут достичь $105 за баррель.

💼 В среду после нескольких дней коррекции среднесрочные и длинные ОФЗ подорожали: их доходности снизились на 2–7 б. п. Как и в предыдущие дни, выпуски госдолга до 3 лет выросли в цене больше, а доходности некоторых из них упали на 15 б. п.

По материалам СберИнвестиции