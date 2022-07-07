Страховые взносы

Для взносов в ФСС на работников-инвалидов скидки и надбавки к тарифу тоже учитываются

Работодатели могут по заявлению получить в ФСС скидку к тарифу по взносам на травматизм. Тариф будет меньше. Но за инвалидов платят 60% от тарифа. Применять надо уже уменьшенный тариф.

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Разъяснения дает ФСС.

Тариф берут с учетом как скидки, так и надбавки. И уже от этого надо считать 60% для взносов за сотрудников-инвалидов.

Заявление на скидку надо подать до 1 ноября.

Недавно ФСС утвердил показатели на 2023 год.

Индивидуальные скидки и надбавки к тарифу зависят от основного ОКВЭД работодателя.

Надбавка будет, если по итогам работы за 3 года уровень травматизма был выше среднего уровня по отрасли или в предыдущем году был групповой несчастный случай со смертельным исходом.

Скидку дадут, если по итогам работы за 3 года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли и в предыдущем году не было несчастных случаев со смертельным исходом.

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