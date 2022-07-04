ФСС утвердил данные для расчета скидок и надбавок на 2023 год

ФСС устанавливает индивидуальные скидки и надбавки к тарифу страховых взносов, которые зависят от основного ОКВЭД работодателя. Эти показатели определяют по итогам деятельности страхователя за 3 предшествующих года.

Показатели на 2023 год можно посмотреть в постановлении ФСС от 26.05.2022 № 13, который вступит в силу с 12 июля.

Заявление на получение скидки можно подать не позже 1 ноября 2023 года

Напомним, что по страховым взносам в ФСС на травматизм в 2022 году отсрочки по уплате нет. Их надо платить как обычно.