1С и валюта. Звучит не так уж страшно: в «Красном уголке бухгалтера» дают пояснения

У нашей читательницы возникли сложности с перерасчетом платежей из евро в доллары. В нашем телеграмм-канале ей быстро помогли.

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Бухгалтеру потребовалось в программе 1С автоматически пересчитать курс евро и долларов.

Договор с поставщиком заключен в евро и оплата была в евро. А теперь клиент решил платить в долларах. Но валюта Договора в 1С не меняется и осталась в евро.

Как это все отобразить в 1С?

В «Красном уголке бухгалтера» ей посоветовали зайти в справочники «Валюта» и обновить информацию о курсе на период, который исправляете. После этого нужно зайти в раздел «Поступление», далее в самом документе вручную выбрать день правильной валюты.

Выбрали и сохранили. Все курс будет верный.

А у вас есть вопросы? Тогда приходите в наш «Красный уголок бухгалтера»!

 

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