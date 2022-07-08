Чтобы сдавать нежилую недвижимость своему ООО, лучше оформиться как ИП

У нашей читательницы «Красного уголка бухгалтера» возникла ситуация, которую она описала в телеграм-канале.

Есть компания на УСН, у компании три учредителя, у них в собственности на физ. лице есть коммерческая недвижимость, в которой и работает организация. Она захотели, как физические лица сдать это помещение в аренду своей организации, чтобы были расходы по УСН.

Нужно ли будет платить какие-то налоги кроме НДФЛ? И может есть какие-то подводные камни?

Бухгалтеры посоветовали в этом случае собственникам зарегистрироваться, как ИП и сдать недвижимость своей же компании. В противном случае аренду коммерческой недвижимости могут признать предпринимательской деятельностью и доначислить НДС.

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