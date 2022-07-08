У «Школы бизнеса Турова» есть и поклонники, и ярые противники. Собираем мнения для рейтинга

Собираем мнения про «Школа бизнеса Турова» для нашего «Рейтинга компаний». Рассказывайте, если вы с ним работали: как вам?

В сети о нем разныные мнения.

Михаил Успенский: «Мой кумир, куртой лектор, отношусь к нему, как к Шнурову, его лекции высший пилотаж. испытываю трепет от всеобъемлющей крутизны его маркетинговых моделей )))».

Александр Гринько: «Переживаю, что даже не знаю, о ком идет речь».

Олег Харитонов: «Труды сайентологов не хочу читать, уж лучше НК».

Роман Речкин: «Схемы, имхо, не могут быть „высшим пилотажем“. Просто потому что любая схема сейчас — запредельный риск, о котором „великий консультант“ очень лаконично предупреждает...».

Дмитрий Иванов: «А кто вам мешает делать тоже самое, что и Туров?».

Что скажете? Кстати, «Школа бизнеса Турова» ведет у нас свой блог.