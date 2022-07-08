Бизнес должен бюджету миллиарды рублей. Налоговые долги компаний продолжают расти

По статистике Росстата, лидеры среди налоговых должников — добывающие сырье компании. Только за март и апрель их долги выросли ровно в пять раз, с 4,3 до 20,1 млрд рублей.

В три раза возросли долги нефтеперерабатывающих компаний. Суммарно они должны бюджету 1 млрд рублей.

На третьем месте задолжников производители лекарств. Они должны бюджету 0,7 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в январе.

Недавно на «Клерке» писали, что уголовные статьи за налоговые нарушения предлажили смягчить в два раза.