Налоги, взносы, пошлины

Бизнес должен бюджету миллиарды рублей. Налоговые долги компаний продолжают расти

Долгов стало больше на 66%. В общей сложности к маю компании были должны бюджету 71,3 млрд рублей.

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По статистике Росстата, лидеры среди налоговых должников — добывающие сырье компании. Только за март и апрель их долги выросли ровно в пять раз, с 4,3 до 20,1 млрд рублей.

В три раза возросли долги нефтеперерабатывающих компаний. Суммарно они должны бюджету 1 млрд рублей.

На третьем месте задолжников производители лекарств. Они должны бюджету 0,7 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в январе.

Недавно на «Клерке» писали, что уголовные статьи за налоговые нарушения предлажили смягчить в два раза.

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