Уголовные статьи за налоговые нарушения предлагают смягчить в два раза

Проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» на днях внесут на рассмотрение в правительство. Изменения коснутся 198-ой и 199-ой статей УК, которые затрагивают индивидуальных предпринимателей и компании, сообщают «Известия».

В настоящее время:

за уклонение от уплаты налогов в крупном размере 15–45 миллионов рублей грозит срок до 2 лет;

за ущерб свыше 45 миллионов - до 6 лет лишения свободы.

Документ предлагает увеличить эти суммы до 30 и 90 миллионов соответственно.

Суммы, которые определяют крупный и особо крупный ущерб, по неуплате налогов и сборов не менялись с 2003 года. Накопленная инфляция с 2016 и по 2022 год оценивается в 50%. В итоге, некоторые наказания с учетом инфляции за 19 лет кажутся несоразмерными, отмечается в пояснительной записке.