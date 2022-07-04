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Уголовные статьи за налоговые нарушения предлагают смягчить в два раза

Сенаторы предлагают в два раза увеличить суммы налогов, сборов и страховых взносов, которые считаются крупными и особо крупными. Их неуплата грозит обернуться реальным тюремным сроком.

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Проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» на днях внесут на рассмотрение в правительство. Изменения коснутся 198-ой и 199-ой статей УК, которые затрагивают индивидуальных предпринимателей и компании, сообщают «Известия».

В настоящее время:

  • за уклонение от уплаты налогов в крупном размере 15–45 миллионов рублей грозит срок до 2 лет;
  • за ущерб свыше 45 миллионов - до 6 лет лишения свободы.

Документ предлагает увеличить эти суммы до 30 и 90 миллионов соответственно.

Суммы, которые определяют крупный и особо крупный ущерб, по неуплате налогов и сборов не менялись с 2003 года. Накопленная инфляция с 2016 и по 2022 год оценивается в 50%. В итоге, некоторые наказания с учетом инфляции за 19 лет кажутся несоразмерными, отмечается в пояснительной записке.


 

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