Россиянам нечем платить по кредитам, показал опрос

Такая всеобщая неуверенность кредитных должников связана с трудовой нестабильностью.
Если экономическая ситуация будет ухудшаться, то это приведет к росту плохих долгов и вынудит банки в очередной раз пересмотреть свои риск — стратегии и сократить кредитование.
На 1 апреля 2022 года размер просроченных более чем на 90 дней кредитов составило более 1 трлн рублей, или 4,1% от общего розничного кредитного портфеля российских банков.
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