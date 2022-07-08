За перевод самому себе комиссию отменят

Сдача отчетности за первое полугодие 2022 началась и уже пошли проблемы: у бухгалтеров не принимают СЗВ-ТД. Но этого мало: нужно учесть изменения по НДС и налогу на прибыль, которые произошли уже сейчас. Со следующего года перемен будет еще больше.