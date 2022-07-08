За перевод самому себе комиссию отменят

Сейчас банки вводят повышенные тарифы за снятие наличности, закрытие счетов, перевод денег с одного счета на счет в другой банк. Это мешает свободному переводу денег физлицами между банками – считают авторы такого предложения депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.
Законопроект лишит банки этой возможности: переводы между своими счетами до 1,4 млн руб. будут бесплатными, в том числе и с использованием СБП и финансовых платформ.
Об этом сообщил Kommersant.
Ранее банки начали вводить комиссию за обслуживание валютных счетов и отрицательные ставки по валютным вкладам.