Банки

За перевод самому себе комиссию отменят

Перевод физлицами между своими счетами в разных банках до 1,4 млн руб. будет без комиссии. Законопроект уже обсуждается.

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Сейчас банки вводят повышенные тарифы за снятие наличности, закрытие счетов, перевод денег с одного счета на счет в другой банк. Это мешает свободному переводу денег физлицами между банками – считают авторы такого предложения депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Законопроект лишит банки этой возможности: переводы между своими счетами до 1,4 млн руб. будут бесплатными, в том числе и с использованием СБП и финансовых платформ.

Об этом сообщил Kommersant.

Ранее банки начали вводить комиссию за обслуживание валютных счетов и отрицательные ставки по валютным вкладам.

 

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