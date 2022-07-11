Ипотека

Чтобы сотрудникам дали льготную ипотеку, IT-компания должна хотя бы один раз сдать РСВ с льготным тарифом

С 5 июля вступили в силу новые правила по льготной ипотеке сотрудникам IT-компаний. Теперь четко прописано, что компания должна реально использовать свое право на льготный тариф по взносам.

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Раньше в правилах было сказано, что компания должна соответствовать условиям для льготы по налогу на прибыль или страховым взносам. То есть, из буквального толкования следовало, что реально использовать льготы было необязательно.

Смотрите в нашей таблице, как поменялась формулировка этого условия.

Требования к месту работы заемщика до 05.07.22

Требования к месту работы заемщика с 05.07.22

основным местом работы является аккредитованная IT-организация и по итогам не менее чем одного налогового (отчетного) периода в течение срока своей деятельности соответствовавшая условиям применения налоговых ставок по п.1.15 ст. 284 НК, или не менее чем одного расчетного (отчетного) периода соответствовавшая условиям применения пониженных тарифов страховых взносов по п. 5 ст. 427 НК

основным местом работы является аккредитованная IT-организация, которой в течение срока ее деятельности до 1 января 2022 хотя бы в одном
расчетном периоде были заявлены пониженные тарифы страховых взносов
по условиям п. 5 ст. 427
НК, либо от которой с 1 января
2022 Федеральной налоговой службой приняты РСВхотя бы за один расчетный (отчетный) период, в которых заявлены пониженные тарифы страховых взносов по п. 5 ст. 427 НК

Таким образом, сейчас важно применение льготного тарифа страховых взносов. На льготу по налогу на прибыль смотреть вообще не будут.

По новым правилам ФНС не позднее 25 рабочих дней со дня вступления в силу новых правил должна направить в Минцифры перечень компаний, которые в РСВ хотя бы 1 раз показывали льготные тарифы.

Потом каждый квартал через 25 рабочих дней ФНС будет передавать такие сведения в Минцифры.

Перечень таких организаций будет на сайте «ДОМ.РФ».

Сейчас проверить, подходит ли ваш работодатель для льготной ипотеки сотрудникам, можно здесь.

ФНС в письме от 27.06.2022 № БС-4-11/7940@ разъясняет, что если вашей компании нет в перечне, но она должна там быть, обращайтесь в Минцифры.

Что еще поменялось по льготной ипотеке под 5% для сотрудников IT-компаний читайте здесь.

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Чтобы сотрудникам дали льготную ипотеку, IT-компания должна хотя бы один раз сдать РСВ с льготным тарифом

С 5 июля вступили в силу новые правила по льготной ипотеке сотрудникам IT-компаний. Теперь четко прописано, что компания должна реально использовать свое право на льготный тариф по взносам.

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