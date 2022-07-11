Санкции 2022

⚡️Electrolux Professional прекращает работу в России

Шведская компания-производитель электротехники Electrolux Professional, которая занимается сборкой стиральных машин и аппаратов для прачечных и химчисток, прекратит работу в России.

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Решение было принято после оценки «экономической ситуации в России». Бизнес в стране будет продан местному менеджменту подразделения, говорится в пресс-релизе компании.

Уход с российского рынка обойдется компании в 35 млн шведских крон или $3,3 млн.

В настоящее время штат сотрудников у Electrolux Professional в России состоит из 25 человек. Об их дальнейшей работе в компании подробностей не сообщается.

Объем продаж в России Electrolux Professional по итогам 2021 года составил 1% от общих продаж по миру.

 

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