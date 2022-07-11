⚡️Electrolux Professional прекращает работу в России

Решение было принято после оценки «экономической ситуации в России». Бизнес в стране будет продан местному менеджменту подразделения, говорится в пресс-релизе компании.

Уход с российского рынка обойдется компании в 35 млн шведских крон или $3,3 млн.

В настоящее время штат сотрудников у Electrolux Professional в России состоит из 25 человек. Об их дальнейшей работе в компании подробностей не сообщается.

Объем продаж в России Electrolux Professional по итогам 2021 года составил 1% от общих продаж по миру.