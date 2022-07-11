Инвестиции

Инвестдайджест. На торгах в Москве снижение. Рубль готов к укреплению

Рубль будут укрепляться постепенно после завершения коррекции, нефть может подешеветь из-за сильного доллара.

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📊 Индекс МосБиржи завершил недельные торги снижением на 0,19%. Без учета дивидендов торговались бумаги Мосэнерго, ОГК-2, Башнефти, Роснефти и Самолета. В понедельник дивидендные отсечки у МТС и НМТП.

🇷🇺В пятницу рубль укрепился на 1,7% и торговался ниже 61 за доллар. По мнению аналитиков сегодня рубль может закрепиться около 60 за доллар.

🛢Сегодня утром котировки Brent держатся в диапазоне $105,7–107,7 за баррель. Удешевление из-за роста заболеваемости COVID-19 в Шанхае и других регионах Китая. Это может привести к снижению спроса на сырье. Также на нефть будет «давить» сильный доллар. Поэтому нефть может подешеветь до $104 за баррель.

💼 В пятницу доходности ОФЗ сроком менее двух лет снизились в среднем на 10 б. п., у выпусков длиной 2–5 лет — на 5 б. п. В долгосрочном сегменте существенных изменений не было.

По материала СберИнвестиции

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