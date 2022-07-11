Санкции 2022

Mercedes-Benz сворачивает работу в РФ напрямую и продает имущество дилеру

Mercedes-Benz планирует продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Если сделка состоится, Mercedes-Benz откажется от дистрибуции и прекратит работу в России напрямую.

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В обсуждаемую сделку не входит завод в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Среди претендентов на покупку называют «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Возможно, что склад автомобилей и дилерский центр в РФ тоже выставят на торги.

Компания может:

  • передать права дистрибутора Mercedes на рынке РФ одному из дилеров;
  • сделать предметом сделки договор дистрибутора.

 В пользу последнего пункта говорит то факт, что компания из-за санкций не распродала склад автомобилей в России.

В компании подчеркнули, что это только планы, а конкретных решений пока нет.

Mercedes-Benz перестала поставлять автомобили на территории России с 3 марта. Позднее в компании сообщили о сокращении персонала и ухода из страны

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