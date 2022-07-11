Техника Siemens, машины BMW и конструкторы Lego пополнили перечень для параллельного импорта

Изменения носят точечный характер, отметили в ведомстве. Список был дополнен, как новыми товарами, которые ведомство разрешило для параллельного импорта, так из него и были исключены некоторые бренды. Выбыли из списка товары, поставки которых возобновили в страну.

Изменения коснулись позиций продукции-производителей парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной продукции.

Мониторинг актуальности перечня будет проводится постоянно, учитывая ситуации с импортными поставками.

В период с 7 по 31 мая в Россию по параллельному импорту завезли более 130 тысяч товаров на сумму более чем на 1,8 млрд долларов.