Государственные ведомства

Техника Siemens, машины BMW и конструкторы Lego пополнили перечень для параллельного импорта

Минпромторг утвердил изменения в список для параллельного импорта, дополнив его продукцией брендов Siemens, BMW и Lego. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Версия для печати

Изменения носят точечный характер, отметили в ведомстве. Список был дополнен, как новыми товарами, которые ведомство разрешило для параллельного импорта, так из него и были исключены некоторые бренды. Выбыли из списка товары, поставки которых возобновили в страну.  

Изменения коснулись позиций продукции-производителей парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной продукции.

Мониторинг актуальности перечня будет проводится постоянно, учитывая ситуации с импортными поставками.

В период с 7 по 31 мая в Россию по параллельному импорту завезли более 130 тысяч товаров на сумму более чем на 1,8 млрд долларов.

 

Проверка контрагентов

Проверка контрагентов. Риски по НДС и налогу на прибыль

Если налоговики решат, что ваш контрагент неблагонадежный, они не признают расходы, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, и не примут к вычету входящий НДС. Разберем, как избежать этих неприятных ситуаций.

Проверка контрагентов. Риски по НДС и налогу на прибыль

Повышение квалификации

Охрана труда

Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья

Работника уволили за прогул, а суды постановили его восстановить. Причина отсутствия на рабочем месте — не было отопления в холода. А значит, и прогула не было.

Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья
Налоговые штрафы

Бизнес просит не судить их строго за налоговые преступления. Не более пяти лет тюрьмы за особо тяжкие

ТПП просит смягчить избыточное уголовное преследование за налоговые преступления бизнеса. Озвучил просьбу глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он предлагает изменить размеры сумм неуплаченных платежей, за которые положена статья.

Мероприятия

Разместить
НДС

Безопасная доля вычетов по НДС. Где искать, как определить

В целом безопасная доля вычетов по НДС составляет 89% — такой процент считается общим по стране, а в каждом регионе доля безопасного вычета по НДС может колебаться от 56% в Ханты-Мансийском автономном округе до 133,7% в Амурской области. Попробуем разобраться с процессом определения безопасной доли вычета НДС для вашей организации.

Безопасная доля вычетов по НДС. Где искать, как определить
Инвестиционный вычет

Как не потерять вычет по НДФЛ при переводе ценных бумаг к другому брокеру. ЦБ дал рекомендации

Из-за санкций возникли трудности с иностранными ценными бумагами. Брокеры переводили активы своих клиентов на обслуживание в другой банк. Из-за этого у инвесторов могут быть потери по НДФЛ. Как сохранить инвестиционный вычет, рассказали в ЦБ.

Государственные ведомства

Росстат сравнит богатейших с беднейшими по новой шкале. Оценка расслоения станет более точной

Минэкономразвития и Росстат подготовят квартальную оценку доходов по группам российского населения. За основу возьмут шкалу в 10% наиболее обеспеченных россиян и такой же показатель самых бедных.

Обучение для бухгалтеров

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

Вопросов о самом сложном стандарте (до введения ФСБУ 25) у бухгалтеров меньше не становится. Различия между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, в каких ситуациях что применять и многое другое разберем на бесплатном вебинаре.

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02