Банки получили указания, как отличить параллельный импорт от серых схем

Об этом рассказал РБК представитель службы финансовой разведки.
Пока в банках царит неопределенность: сам параллельный импорт разрешен, но схемы его ввоза могут расцениваться, как сомнительные.
Финразведка уже фиксирует сомнительные операции.
Новая схема по поставке в Россию товаров из «недружественных стран» была одобрена Минпромторгом в мае этого года. В списке вошли товары и материалы иностранных компаний. За один месяц по схеме параллельного импорта в Россию ввезли продукции на 2 млрд долларов.