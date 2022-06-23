Ритейлеры ввозят электронику по новой схеме. iPhone 13 Pro Max теперь стоит 3000 долларов

При этом в стране еще остаются докризисные запасы техники. Их хватит примерно на три месяца, но продаются они уже по новой цене.

«По текущему курсу iPhone 13 pro max в Связном стоит 3000 долларов. В рознице в странах ЮВА такой же стоит 1300 долларов. Да, это последствия в том числе серого импорта» - прокомментировал «Клерку» представитель «Связного».

На ввезенную по новой схеме технику будет предоставлена гарантия и сервисное обслуживание.

Эти расходы ранее оплачивал производитель, а теперь их возьмет на себя дистрибутор.

Кто ввозит технику для компании, в «Связном» не уточнили.

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