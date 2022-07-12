Включая здание в перечень для кадастрового налога на имущество, смотрят на технический паспорт

В письме от 27.06.2022 № БС-3-21/6681@ ФНС пояснила, что не в ее полномочиях давать такие разъяснения. Надо обращаться в Росреестр и Минстрой.

В ФНС считают, что для включения в перечень надо ориентироваться на документы технического учета (инвентаризации) недвижимости (включая технические паспорта).

Кстати, Минфин недавно сообщал (письмо от 08.06.2022 № 03-05-04-01/54144), что региональные перечни бизнес-центров отменят. В них отпадет нужда. Вся недвижимость бизнеса будет облагаться по кадастру.

Аналогичный план есть в «основных направлениях налоговой политики на 2023 год». О нем мы рассказывали здесь.