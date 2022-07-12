Налог на имущество организаций

Включая здание в перечень для кадастрового налога на имущество, смотрят на технический паспорт

Региональные власти формируют перечень недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. Туда входят торговые и административно-деловые центры, объекты общепита. Чтобы понять, должен ли быть объект в этом перечне, нужны документы техучета.

Версия для печати

В письме от 27.06.2022 № БС-3-21/6681@ ФНС пояснила, что не в ее полномочиях давать такие разъяснения. Надо обращаться в Росреестр и Минстрой.

В ФНС считают, что для включения в перечень надо ориентироваться на документы технического учета (инвентаризации) недвижимости (включая технические паспорта).

Кстати, Минфин недавно сообщал (письмо от 08.06.2022 № 03-05-04-01/54144), что региональные перечни бизнес-центров отменят. В них отпадет нужда. Вся недвижимость бизнеса будет облагаться по кадастру.

Аналогичный план есть в «основных направлениях налоговой политики на 2023 год». О нем мы рассказывали здесь.

Повышение квалификации

Маркетинг

Социальные сети транспортной компании. О чем и как говорить с клиентами и партнерами

В логистике важна репутация. Клиенты, как правило, не готовы сразу заказать сложную услугу. Сначала они хотят убедиться в надежности компании, получить больше информации о ней. Соцсети помогают решить эту задачу: сформировать имидж компании, вызвать доверие, выстроить коммуникации с партнерами. Расскажем, о чем писать, чтобы клиенты пришли именно к вам.

Социальные сети транспортной компании. О чем и как говорить с клиентами и партнерами

Мероприятия

Разместить
Пенсии

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько

Фактически для работающих пенсионеров действует тройное ограничение. Во-первых, их лишили индексации. Во-вторых, им обрезали перерасчет 3 баллами. В-третьих, эти обрезанные баллы пересчитывают в рубли «по курсу», действующему не сейчас, а в год выхода их на пенсию.

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько
УК РФ

Главбуха и гендира будет тяжелее привлечь к уголовке из-за неуплаты налогов. Законопроект уже в Госдуме

Неуплата налогов и сборов в бюджет относится к экономическим преступлениям, которые посягают на финансовое благополучие государства, поскольку налоги составляют в структуре бюджета страны около 60% от общих доходов федерального бюджета. Разбираем новый законопроект о смягчении уголовной ответственности за неуплату налогов.

Главбуха и гендира будет тяжелее привлечь к уголовке из-за неуплаты налогов. Законопроект уже в Госдуме
Статистическая отчетность

Как бухгалтеру заполнить ПМ-ТОРГ

Инструкция по заполнению ПМ-ТОРГ пригодится тем, кто обязан отчитываться в статистику по оборотам в оптовой торговле. Каковы периодичность и сроки представления статистической формы? Как вносить данные в таблицу бланка? Алгоритм заполнения ПМ-ТОРГ — в нашем обзоре.

Как бухгалтеру заполнить ПМ-ТОРГ
Кадровый учет

Если новый сотрудник потерял свою трудовую книжку, ему надо завести дубликат

С 2021 года новые бумажные трудовые книжки сотрудникам не заводят. Но это касается только тех, у кого это первая работа. Если человек работал до 2021 года, право на бумажную трудовую у него сохраняется, даже если сама трудовая не сохранилась.