Авторынок в России притормозит. Насколько резко, зависит от поддержки

Это отражено в прогнозе компании «Технологии доверия».

По оптимистическому прогнозу продажи снизятся всего на 28%. Это произойдет, если отрасль получит господдержку, прежде всего, кредитование, а также, что не будет введено новых санкций.

При пессимистичном сценарии развития ситуации учли усиление санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, продолжение ухода мировых компаний, сокращении импорта. В этом случае продажи снизятся на 50%.

Всего по данным Ассоциации европейского бизнеса россияне за прошлый год купили 1,514 млн новых легковых автомобилей.

В текущем году будет продано 227 тыс. российских авто, 688 тыс. иномарок российской сборки и всего 175 тыс. импортных автомобилей, говорится в прогнозе.