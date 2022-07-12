Авторынок в России притормозит. Насколько резко, зависит от поддержки

Это отражено в прогнозе компании «Технологии доверия».
По оптимистическому прогнозу продажи снизятся всего на 28%. Это произойдет, если отрасль получит господдержку, прежде всего, кредитование, а также, что не будет введено новых санкций.
При пессимистичном сценарии развития ситуации учли усиление санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, продолжение ухода мировых компаний, сокращении импорта.
В этом случае продажи снизятся на 50%.
Всего по данным Ассоциации европейского бизнеса россияне за прошлый год купили 1,514 млн новых легковых автомобилей.
В текущем году будет продано 227 тыс. российских авто, 688 тыс. иномарок российской сборки и всего 175 тыс. импортных автомобилей, говорится в прогнозе.