Финансовый кризис

В июне выйдет упрощенная Lada Granta без опций безопасности

В июне после долгого простоя выйдет первая модель «АвтоВАЗа» – упрощенная версия Lada Granta, рассказали «Ведомостям» автодилеры.

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По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, скорее всего, эти модели будут поставляться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

Согласно информации другого топ-менеджера крупного московского автодилера, покупателям будет предложено две комплектации. В эконом-версии не будет никаких опций, в более дорогие комплектации добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе версии выйдут без экологической прошивки Евро–5, двигатель, по ожиданиям дилеров, будет безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л. с.

Стоимость супер-небезопасной модели Lada, по оценкам автодилеров, вероятно, превысит 600 тыс. руб. В настоящее время минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» в прайс-листе «АвтоВАЗа» составляет 727,9 тыс. руб. В данной версии есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS.

Как отмечают «Ведомости», «АвтоВАЗ» уже выпускал машины в урезанной комплектации. Летом 2021 года из-за дефицита микрочипов компания какое-то время производила Lada Vesta, Xray и Largus в комплектации «Комфорт лайт» – без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Такие машины стоили лишь на 10-13тыс. руб. дешевле, чем с указанными опциями, но зато были в наличии у дилеров.

Напомним, что автоконцерн почти без перерыва находится в простое из-за дефицита компонентов с 4 апреля. За это время у компании успели смениться основной акционер и гендиректор.

 

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