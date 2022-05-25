В июне выйдет упрощенная Lada Granta без опций безопасности

По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, скорее всего, эти модели будут поставляться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

Согласно информации другого топ-менеджера крупного московского автодилера, покупателям будет предложено две комплектации. В эконом-версии не будет никаких опций, в более дорогие комплектации добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе версии выйдут без экологической прошивки Евро–5, двигатель, по ожиданиям дилеров, будет безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л. с.

Стоимость супер-небезопасной модели Lada, по оценкам автодилеров, вероятно, превысит 600 тыс. руб. В настоящее время минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» в прайс-листе «АвтоВАЗа» составляет 727,9 тыс. руб. В данной версии есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS.

Как отмечают «Ведомости» , «АвтоВАЗ» уже выпускал машины в урезанной комплектации. Летом 2021 года из-за дефицита микрочипов компания какое-то время производила Lada Vesta, Xray и Largus в комплектации «Комфорт лайт» – без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы. Такие машины стоили лишь на 10-13тыс. руб. дешевле, чем с указанными опциями, но зато были в наличии у дилеров.

Напомним, что автоконцерн почти без перерыва находится в простое из-за дефицита компонентов с 4 апреля. За это время у компании успели смениться основной акционер и гендиректор.