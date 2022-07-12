Оператор системы маркировки поможет пивоварам

Только пивовары пожаловались Президенту, что маркировка продукции парализует работу отрасли, как оператор системы маркировки ЦРПТ сообщил, что все расходы на оплату нужного оборудования возьмет на себя.

По словам оператора рынок обеспечен необходимым оборудованием. И уже почти меньше половины кодов наносятся на оборудовании из недружественных стран. Западные расходные материалы и комплектующие заменены аналогами из стран Азии, Ближнего Востока, и уже начато их производство в России. А на складе у ЦРПТ есть полугодовой запас комплектующих и расходных материалов для всех отраслей.

ЦРПТ уверен, что в результате маркировки для населения страны качество пивоваренной продукции станет выше, а цены останутся прежними.

Об этом сообщил ТАСС.