Пивовары предупреждают: пива будет мало и по высокой цене, если введут маркировку

Письмо размещено на сайте объединения.

«Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20-30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений», —говорится в письме.

При этом продукция после введения маркировки подорожает более чем на 10%, а пивовары попадут в зависимость от производителей оборудования для маркировки из недружественных стран.

Сегодня компоненты для маркировки производятся в США, Германии, Италии, Японии и на Тайване.

В письме напоминают, что зарубежные поставщики отказываются поставлять оборудование из-за санкций, а вероятность прекращения поставок хмеля, который попросту нечем заменить, очень велика.

Поэтому маркировка станет избыточной мерой контроля, которую отрасль может не освоить.

Достаточно Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая эффективно работает, добавляют пивовары в документе.

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