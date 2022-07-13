Трудовые проверки

Увольнение не спасет бывшего директора от штрафа за трудовые нарушения

Штраф за нарушение трудового законодательства по КоАП может получить как компания, так и должностное лицо, даже если этот человек на момент проверки в фирме уже не работает.

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Разъяснения дал Минтруд в письме от 03.07.2022 № ПГ/13603-6-1.

Прекращение трудовых отношений с должностным лицом, в том числе директором, не исключает возможности возбуждения в отношении его административного дела. Важно, что нарушение было в период его работы и не прошел срок давности (1 год).

Такой вывод сделан в постановлении пленума ВС от 23.12.2021 № 45 (пункт 6) и его можно применить к трудовым нарушения, считает Минтруд.

Что касается бывших ИП, то закрытие бизнеса не мешает привлечь его к ответственности по КоАП.

Таким образом, бывший директор ООО и бывший ИП могут получить штраф, если:

  • нарушение было в пору их работы;
  • не прошел срок давности.

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