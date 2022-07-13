Увольнение не спасет бывшего директора от штрафа за трудовые нарушения

Разъяснения дал Минтруд в письме от 03.07.2022 № ПГ/13603-6-1.

Прекращение трудовых отношений с должностным лицом, в том числе директором, не исключает возможности возбуждения в отношении его административного дела. Важно, что нарушение было в период его работы и не прошел срок давности (1 год).

Такой вывод сделан в постановлении пленума ВС от 23.12.2021 № 45 (пункт 6) и его можно применить к трудовым нарушения, считает Минтруд.

Что касается бывших ИП, то закрытие бизнеса не мешает привлечь его к ответственности по КоАП.

Таким образом, бывший директор ООО и бывший ИП могут получить штраф, если:

нарушение было в пору их работы;

не прошел срок давности.