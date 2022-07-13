Власти просят пивоваров не волноваться из-за маркировки. В пример привели шины и лекарства

В аппарате зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко заверили, что власти сейчас только оценивают целесообразность ввода обязательной маркировки пивной продукции. Там отметили, что после ввода маркировки число подделок на любом рынке стремительно падает.

К примеру, на рынке шин и покрышек число подделок сократилось вдвое, на рынке лекарств - на треть, парфюмерии — на 13%.

С пивом в настоящее время дела обстоят куда сложнее доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году, поэтому маркировать напиток просто необходимо, заявили в аппарате.

Эксперимент по маркировке пива начался 1 апреля 2021 года и должен завершиться 31 августа 2022 года. За первый месяц к эксперименту присоединились 95 компаний, среди них 60 производителей, доля продукции которых составляет 17% рынка.

Ранее пивовары направили письмо президенту, в котором предупреждают, что пива будет мало и по высокой цене, если введут маркировку.