Бизнес хочет уменьшить размер этикеток, а упаковки сока увеличить

Предприниматели просят разрешить им уменьшить объем сведений о товаре на этикетке. Министерства и ведомства должны к 22 июля дать ответ на этот запрос.

В частности, изменения просят внести в размеры, которые определяют минимальную и максимальную площадь для сведений о продукте и его составе при размещении на этикетке. В запросе также есть предложение увеличить объем упаковок, например, детских соков.

Эксперты отрасли считают, что уменьшение этикетки является разумным решением. Это поможет экологии и позволит экономить краску и бумагу. Но опасаются, что из-за существующих стандартов по шрифту, которым должна быть напечатана информация о продукте, власти не пойдут на встречу бизнесу.

Аналитики успели подсчитать, что сокращение размера этикеток не позволит значительно экономить производителям продуктов, - всего порядка 3-5% от затрат.

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