Санкции 2022

👀Желтая бумага полезна для глаз, уверены в Минпромторге. А белая портит глаза

Об этом заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Он уточнил, что белая бумага отсвечивает и портит зрение.

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А более фактурная, желтая, бумага, наоборот, полезна для зрения. Об этом он заявил в ходе выступления на совете по вопросам развития лесного комплекса.

Кроме того, фактурная бумага более дешевая. Если собрать все факторы воедино, то переход на желтую бумагу является «серьезным маневром целлюлозно-бумажных комбинатов», добавил Бочаров. По его словам, большинство комбинатов уже адоптировались для производства желтой бумаги.

Также, по его словам, желтая бумага наносит меньший вред экологии, чем белая бумага.

Российские производители не могут отбеливать бумагу в последнее время, так как из-за санкций прекратились поставки химикатов для этого процесса из Финляндии.

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